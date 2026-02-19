Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande

Jovem, que não teve a identificação revelada, foi assassinado nas primeiras horas da madrugada desta quinta-feira, dia 19, na rua Adelaide Maia Figueiredo, no bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande.

A princípio, a informação que a reportagem apurou, é que o jovem foi atingido por inúmeros disparos de arma de fogo. A motivação e a autoria estarão sendo investigadas posteriormente.

Segundo a página Lageado Mil Grau, a vítima é conhecida pelo apelido de Martins na região. Ainda conforme a página, equipes da Polícia Militar e do Batalhão de Choque estiveram pelo local.

O caso deverá ser investigado.

