Jovem é atropelado e arrastado por 50 metros ao dizer que quer terminar o namoro em MS

Um rapaz, de 23 anos, foi até a delegacia de Anaurilândia para denunciar a namorada por agressão. O caso aconteceu durante a manhã de quinta-feira (19).

Conforme as informações do site Cenário MS, apesar de ter sido registrado em Anaurilândia, o caso aconteceu na cidade de Bataguassu. Ele detalhou que brigou com a companheira logo nas primeiras horas da manhã.

Depois disso, ele falou para a namorada que queria terminar o relacionamento e pediu que ela devolvesse seu veículo, um Corsa Wind. Porém, isso irritou ainda mais a mulher.

Ela então usou o carro para atropelar a vítima na Rua Dejalmir Paula Lima, no Bairro Novo Horizonte. O rapaz ficou pendurado no capô do veículo, segurando-se pelos limpadores de para-brisa enquanto era arrastado por aproximadamente 50 metros. Por conta disso, ele sofreu lesões e arranhões em suas pernas e logo após, a agressora fugiu do local.

O jovem foi para o hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico e posteriormente procurou a delegacia.

