Jovem é espancada em assalto e sofre traumatismo craniano em Campo Grande

Jovem, de 19 anos, procurou a delegacia na noite desta quarta-feira (28) para denunciar um assalto seguido de espancamento que sofreu enquanto saia do trabalho, na noite do dia 18 de agosto, no bairro Itanhangá Park, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima explicou que ao sair do trabalho, foi abordada pelo assaltante que rapidamente mandou ela entregar o celular. Assustada, ela apenas teve a reação de levantar as duas mãos para o alto.

O ladrão tentou tirar o celular da cintura da vítima, mas acabou se atrapalhando, onde se desequilibrou e caiu por cima da jovem. Nervoso, o criminoso passou a bater a cabeça da mulher contra o chão por diversas vezes.

A agressão deixou a vítima desacordada, causando um traumatismo craniano. Após as agressões, o ladrão fugiu levando o celular da vítima.

Horas após o ocorrido, a vítima procurou auxílio em um hospital particular e exames apontaram um traumatismo intracraniano.

O caso foi registrado como roubo majorado se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

