Jovem é expulso da roda de narguilé, se revolta e retorna armado ao local

Durante a madrugada deste sábado (24), o jovem Graciel Ferreira da Silva, 29 anos, foi preso após atirar no chão e quase atingir o pé de um morador no bairro Santa Emília, em Campo Grande. Ele não aceitou ser expulso de uma roda de narguilé.

Conforme o boletim de ocorrência, amigos estavam reunidos em frente à casa quando o suspeito chegou. Informaram que não queriam ele no local, pois não tinham amizade. O homem ameaçou dizendo que voltaria com armado, e pouco depois retornou atirando no chão. Os disparos quase atingiram o pé do morador, e os demais correram.

Equipes do Batalhão de Polícia Militar do Choque realizaram buscas e encontraram Graciel sentado em frente à sua residência. Ao ver a viatura, correu para dentro da casa, mas foi detido. A arma foi apreendida e ele levado para delegacia, questionado do porque teria a arma em casa, respondeu que era para uso de defesa pessoal.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) – Cepol e será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também