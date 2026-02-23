Jovem é morto a facadas por homens encapuzados na Vila Marli

O jovem Guilherme Soares dos Santos, de 25 anos, foi assassinado por uma dupla encapuzada durante a madrugada de domingo (22), na Vila Marli, em Campo Grande. Dois suspeitos foram presos em flagrante após confessarem o crime à polícia.

De acordo com informações policiais, após ser golpeado, a vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa, não conseguindo prestar depoimento por causa do estado de saúde.

No local da ocorrência, os policiais apreenderam uma faca quebrada, além de uma bicicleta que seria da vítima e um celular danificado, cuja propriedade não havia sido confirmada naquele momento.

Durante as investigações, equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol levantaram imagens e informações sobre a dinâmica do crime. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, repassou características dos suspeitos e indicou um possível endereço onde eles estariam.

Os policiais foram até o local indicado e, com autorização da moradora, entraram no imóvel e encontraram dois homens. Segundo a polícia, eles confessaram informalmente a agressão e relataram detalhes do ocorrido.

Horas depois, ainda no domingo, o óbito de Guilherme acabou sendo confirmado pelas equipes do hospital.

Os dois receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia, onde o caso segue em investigação.

