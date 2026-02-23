Menu
Menu Busca segunda, 23 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Jovem é morto a facadas por homens encapuzados na Vila Marli

Os suspeitos foram presos em flagrante horas depois e confessaram o crime

23 fevereiro 2026 - 14h23Brenda Assis

O jovem Guilherme Soares dos Santos, de 25 anos, foi assassinado por uma dupla encapuzada durante a madrugada de domingo (22), na Vila Marli, em Campo Grande. Dois suspeitos foram presos em flagrante após confessarem o crime à polícia.

De acordo com informações policiais, após ser golpeado, a vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa, não conseguindo prestar depoimento por causa do estado de saúde.

No local da ocorrência, os policiais apreenderam uma faca quebrada, além de uma bicicleta que seria da vítima e um celular danificado, cuja propriedade não havia sido confirmada naquele momento.

Durante as investigações, equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol levantaram imagens e informações sobre a dinâmica do crime. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, repassou características dos suspeitos e indicou um possível endereço onde eles estariam.

Os policiais foram até o local indicado e, com autorização da moradora, entraram no imóvel e encontraram dois homens. Segundo a polícia, eles confessaram informalmente a agressão e relataram detalhes do ocorrido.

Horas depois, ainda no domingo, o óbito de Guilherme acabou sendo confirmado pelas equipes do hospital.

Os dois receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia, onde o caso segue em investigação.

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Acorda Brasil': Mobilização orgânica convoca ato na Praça do Rádio neste domingo
Política
'Acorda Brasil': Mobilização orgânica convoca ato na Praça do Rádio neste domingo
VÍDEO: Chuva derruba árvore sobre carro no São Loureço
Polícia
VÍDEO: Chuva derruba árvore sobre carro no São Loureço
Pax aguardando liberação do corpo
Polícia
Mulher é encontrada morta e polícia investiga caso em Sidrolândia
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem bate em sogro com tijolo durante briga em Campo Grande
O encontro com as garotas de programa nunca existiu
Polícia
Garota de programa é amarrada, agredida e roubada por cliente em Dourados
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
GCM é agredida durante briga de vizinhos no Jardim Imá
Viatura da DEAM -
Polícia
'Chupa meu ovo', diz homem para mulher durante importunação sexual em Campo Grande
Carga apreendida pela polícia
Polícia
Carga com 5 mil cigarros contrabandeados é apreendida em Dourados
Vítimas faleceram no decorrer do domingo
Polícia
Jovens que morreram após choque elétrico em Bonito são velados nesta segunda-feira
Prisão é desdobramento da operação Rastro Cirúrgico
Polícia
Afastado do cargo, ex-secretário de Saúde de Selvíria é preso pela Polícia Federal

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Justiça
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Foto: Reprodução
Cidade
Mãe relata negligência em UPA após filha ter fratura não identificada em raio-x