Jovem Ã© multada em R$ 2.500 por deixar cadela morrer de fome

Uma jovem, de 28 anos, foi multada em R$ 2.500,00 ao deixar uma cadela morrer de fome na cidade de Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul. Se condenada pelo crime de maus-tratos, pode pegar de dois a cinco anos de reclusão.

Conforme as informações policiais, uma médica veterinária do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município foi acionada para recolher quatro cachorros, sendo três filhotes e uma cadela vítimas de maus-tratos.

Ao chegar ao local, ela encontrou os cachorros sem raça definida estavam extremamente debilitados, sem alimento e com desnutrição profunda. A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada, porém, nada pode ser feito, pois a cadela já estava em óbito. Os três filhotes dela, que ainda estavam vivos, se encontravam em situação de penúria próximos à mãe, morta.

Os animais foram apreendidos e encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), para serem atendidos. O animal morto foi recolhido e encaminhado ao aterro sanitário.

A proprietária dos animais responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de dois a cinco anos de reclusão.

