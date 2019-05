Jovem é presa com mais de 19 kg de maconha e 1 kg cocaína em bagagem

A jovem Cintia Alves Lopes, 24 anos, foi presa com 22 tabletes de maconha e duas porções de cocaína dentro da bagagem dela durante abordagem a ônibus em Campo Grande, segundo informações do boletim de ocorrência.



O ônibus foi parado pela polícia, para fiscalização, em frente ao Shopping Bosques dos Ypês. A mulher, passageira do viação Andorinha, informou à polícia que levaria a droga para Rondonópolis (MT), onde receberia R$ 1,5 mil pelo transporte. O entorpecente teria sido comprado em Campo Grande.



Ela explicou aos policiais que tinha se hospedado em um hotel na capital e um desconhecido levou a droga para ela no local.



Depois de pesada por uma equipe da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), a droga totalizou 19,345 quilos de maconha e 1,3 quilos de cocaína.



O caso foi registrado como tráfico de drogas, qualificado – caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o distrito federal –, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.

