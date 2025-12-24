Jovem é preso ao tentar matar a esposa a facadas em Coxim

Um jovem de 22 anos foi preso na noite de segunda-feira (22) em Coxim, acusado de violência doméstica e tentativa de homicídio contra uma mulher de 39 anos. O caso ocorreu no bairro Senhor Divino.

Segundo informações da PM, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência na Rua Visconde de Taunay. No local, a vítima relatou que, após o término do relacionamento na tarde do mesmo dia, o suspeito retornou à residência, entrou no imóvel e se dirigiu ao quarto, onde começou a ameaçá-la de morte. O homem teria afirmado que cometeria seu primeiro homicídio e, em seguida, tentou enforcar a vítima. A agressão inicial foi interrompida pelo pai do autor, que estava no local.

Ainda segundo a vítima, o suspeito foi até a cozinha, retornando armado com duas facas, e tentou atacá-la novamente. A vítima conseguiu se desvencilhar da maioria dos golpes, sendo novamente socorrida pelo pai do autor, que conteve o agressor. Após a tentativa de homicídio, o jovem fugiu do local.

A equipe da Força Tática realizou diligências e localizou o suspeito na Rua América, também no bairro Senhor Divino. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com a vítima, para que fossem tomadas as providências legais.

A Polícia Militar reforça a importância de denunciar casos de violência doméstica, que podem evoluir rapidamente para situações graves.

