Menu
Menu Busca quinta, 26 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
PolÃ­cia

Jovem Ã© preso apÃ³s esfaquear homem e agredir mÃ£e e esposa em CorumbÃ¡

A vÃ­tima ferida com faca foi socorrida e encaminhada para atendimento mÃ©dico

26 marÃ§o 2026 - 18h52Brenda Assis

Um jovem de 23 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (25) suspeito de tentativa de homicídio e violência doméstica, na região do Guaicurus, parte alta de Corumbá.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncias de que o rapaz estaria ameaçando matar a própria mãe, de 41 anos. Quando os policiais da Força Tática chegaram ao local, o suspeito já havia sido contido por moradores e apresentava comportamento alterado.

Segundo testemunhas, antes da chegada da polícia, ele agrediu a esposa, de 27 anos, causando ferimentos na cabeça e nos braços. Em seguida, também atacou a mãe, que ficou lesionada.

Ainda conforme os relatos, um homem de 49 anos tentou intervir para conter as agressões, mas acabou sendo esfaqueado nas costas e no ombro, além de sofrer outras agressões.

A vítima ferida com faca foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. No local, os policiais encontraram três facas que teriam sido usadas durante as agressões.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Idosa de 94 anos é resgatada por helicóptero após queda em pousada no Pantanal
PolÃ­cia
Idosa de 94 anos Ã© resgatada por helicÃ³ptero apÃ³s queda em pousada no Pantanal
Operação Inquilinos mira grupo suspeito de alugar imóveis para armazenar drogas em MS
PolÃ­cia
OperaÃ§Ã£o Inquilinos mira grupo suspeito de alugar imÃ³veis para armazenar drogas em MS
Autoridades estiveram pelo local
PolÃ­cia
Jovem de 21 anos Ã© investigado por matar homem com mais de 10 golpes de faca
Ilustrativa
PolÃ­cia
Homem atira na prÃ³pria perna enquanto mexia com arma em SidrolÃ¢ndia
Homem é baleado enquanto catava latinhas em Campo Grande
PolÃ­cia
Homem Ã© baleado enquanto catava latinhas em Campo Grande
Delegacia da Mulher em Naviraí
PolÃ­cia
IrmÃ£os foragidos por estupro em MS sÃ£o presos no ParanÃ¡
A prisão foi realizada pela Polinter
PolÃ­cia
Mulher que decepou orelha do companheiro Ã© presa em Campo Grande
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
PolÃ­cia
TJMS nega descondenar ex-PM e mantÃ©m pena de mais de 20 anos por trÃ¡fico de drogas
Mercedes apreendida durante a operação
PolÃ­cia
Mercedes Ã© apreendida em operaÃ§Ã£o do Ficco-MS contra grupo que traficava armas
Motocicletas foram recuperadas na ação
PolÃ­cia
OperaÃ§Ã£o conjunta desarticula grupo envolvido em roubo e homicÃ­dio no norte de MS

Mais Lidas

Polo foi encontrado em uma área de mata no Jardim Colúmbia
PolÃ­cia
Carro Ã© encontrado abandonado e suspeita de que seja de mulher morta no Inferninho
Movimentação policial na frente da antiga casa do Bernal
PolÃ­cia
AGORA: Alcides Bernal mata servidor em briga por antiga casa em Campo Grande
Após assassinato, Bernal passará a noite no Presídio Militar de Campo Grande
PolÃ­cia
ApÃ³s assassinato, Bernal passarÃ¡ a noite no PresÃ­dio Militar de Campo Grande
Roberto Mazzini é servidor estadual
PolÃ­cia
Servidor tinha notificaÃ§Ã£o para Bernal desocupar casa em Campo Grande