Jovem Ã© preso apÃ³s esfaquear homem e agredir mÃ£e e esposa em CorumbÃ¡

Um jovem de 23 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (25) suspeito de tentativa de homicídio e violência doméstica, na região do Guaicurus, parte alta de Corumbá.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncias de que o rapaz estaria ameaçando matar a própria mãe, de 41 anos. Quando os policiais da Força Tática chegaram ao local, o suspeito já havia sido contido por moradores e apresentava comportamento alterado.

Segundo testemunhas, antes da chegada da polícia, ele agrediu a esposa, de 27 anos, causando ferimentos na cabeça e nos braços. Em seguida, também atacou a mãe, que ficou lesionada.

Ainda conforme os relatos, um homem de 49 anos tentou intervir para conter as agressões, mas acabou sendo esfaqueado nas costas e no ombro, além de sofrer outras agressões.

A vítima ferida com faca foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. No local, os policiais encontraram três facas que teriam sido usadas durante as agressões.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

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