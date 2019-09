Jovem é preso após tentar matar ex-mulher com golpes de canivete

Bruno Ferreira dos Santos, 20 anos, foi preso no domingo (1º) depois de tentar matar a ex-mulher, Ramaine Ramos de Sá, 27 anos, a golpes de canivete, em Três Lagoas.

De acordo com informações policiais, os dois estavam separados a um tempo e, na madrugada de domingo, os dois voltavam de uma festa e tinham consumido bebidas alcoólicas. Bruno acompanhou Ramaine até a casa da mãe dela. Ela relatou ao ex que já estava se relacionando com outra pessoa, deixando-o irritado, logo após os dois deitaram para dormir.

Alguns minutos depois, a vítima sentiu um golpe na nuca e começou a brigar com Bruno. A mulher tentou fugir, mas o agressor ainda a segurou e desferiu o segundo golpe na região da cabeça. A vítima também desferiu golpes de faca no agressor, na tentativa de se defender. A mãe de Ramaine tentou intervir e levou um corte na mão. As duas conseguiram fugir e pedir socorro aos vizinhos.

O jovem fugiu do local e se escondeu em uma fazenda. O proprietário chamou a polícia e contou que Bruno estava escondido lá. Ele foi preso e confessou o crime. O caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica e familiar na forma tentada.

