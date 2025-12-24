Menu
Polícia
Polícia

Jovem fica desorientado ao ser espancado por oito pessoas no Coophavila II

A confusão aconteceu na madrugada de hoje

24 dezembro 2025 - 12h43Brenda Assis
Polícia Militar foi acionada Polícia Militar foi acionada   (Foto: Ilustrativa / PMMS)

Um homem de 28 anos foi vítima de agressão na madrugada desta quarta-feira (24), no bairro Coophavila II, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de agressão. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, com sangramento na região da cabeça. Apesar dos ferimentos, ele estava consciente.

Durante a conversa com as autoridades, o homem não soube informar quem seriam os autores da agressão nem a motivação do ataque, relatando apenas que teria sido agredido por várias pessoas. Quando a equipe chegou, os suspeitos já haviam fugido.

Testemunhas que estavam no local, mas preferiram não se identificar por medo de represálias, informaram que cerca de oito indivíduos teriam participado das agressões.

Diante da gravidade da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado realizando os primeiros atendimentos no local e levando a vítima para à Santa Casa.

A área foi preservada para os trabalhos da Perícia Criminal, que realizou a coleta de materiais que podem auxiliar nas investigações. O caso acabou sendo registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa.

