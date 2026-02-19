Menu
Polícia

Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande

Suspeito simulou um acidente bem na frente do casal para cometer o crime

19 fevereiro 2026 - 09h38
Ederson foi assassinado com vários disparosEderson foi assassinado com vários disparos   (Redes Sociais)

Foi identificado como Ederson Lucas Anunciação Rojas, de 20 anos, a vítima de homicídio na madrugada desta quinta-feira, dia 19, no Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande.

Ele foi atingido por inúmeros disparos de arma de fogo, mais de 30 tiros, enquanto estava na frente de um salão de beleza, quando o suspeito em uma motocicleta, "fingiu um acidente" e cometeu o crime.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava acompanhada da esposa no momento dos fatos. Ela relatou para a polícia, que inicialmente, um veículo, aparentando ser um Volkswagen Nivus, passou pela rua Adelaide Maia Figueiredo.

Logo na sequência, um motociclista em uma Yamaha Factor simulou uma queda, fingido também ter sofrido um acidente e quando se levantou, já foi apontando a arma e atirando contra Ederson Lucas, que não teve tempo de reação. O suspeito fugiu do local empurrando a moto e entrando em um carro na sequência.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, no entanto, apenas constatou o óbito do jovem. No local dos fatos, foram encontrados 32 estojos de munição calibre 9mm e 6 projéteis.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado para entender a motivação e buscar a autoria.

