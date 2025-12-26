Jovem morre afogado no dia do Natal em Maracaju

O jovem Neemias Viana Lima da Silva de 20 anos morreu ao se afogar no Rio Brilhante, em Maracaju. Ele desapareceu na tarde de quinta-feira (25).

Conforme as informações divulgadas por familiares, o rapaz estava aproveitando o Natal quando o grupo foi até o rio para se refrescar. Durante um mergulho, Neemias afundou e não retornou a superfície.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo buscas na região ao longo do dia, mas nada teria sido encontrado. Já na manhã desta sexta, os militares voltaram ao rio e encontraram o corpo do rapaz.

A informação do falecimento de Neemias foi confirmada pela família através das redes sociais.

