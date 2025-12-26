Menu
Menu Busca sexta, 26 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Polícia

Jovem morre afogado no dia do Natal em Maracaju

Ele estava aproveitando o feriado com familiares quando desapareceu no Rio Brilhante

26 dezembro 2025 - 13h43Brenda Assis

O jovem Neemias Viana Lima da Silva de 20 anos morreu ao se afogar no Rio Brilhante, em Maracaju. Ele desapareceu na tarde de quinta-feira (25).

Conforme as informações divulgadas por familiares, o rapaz estava aproveitando o Natal quando o grupo foi até o rio para se refrescar. Durante um mergulho, Neemias afundou e não retornou a superfície.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo buscas na região ao longo do dia, mas nada teria sido encontrado. Já na manhã desta sexta, os militares voltaram ao rio e encontraram o corpo do rapaz.

A informação do falecimento de Neemias foi confirmada pela família através das redes sociais. 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
Polícia
Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Ladrão furta carro, tenta fugir da PM e acaba preso ao bater em viatura em Nova Andradina
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Motociclista de 68 anos morre meses após acidente em Campo Grande
Ciclista morre ao ser atropelado por carro na MS-156, em Itaporã
Polícia
Ciclista morre ao ser atropelado por carro na MS-156, em Itaporã
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos
Polícia
Homem é assassinado com facada no pescoço em Paranhos
Homem é preso após mostrar as partes íntimas para uma criança de 10 anos em Sidrolândia
Polícia
Homem é preso após mostrar as partes íntimas para uma criança de 10 anos em Sidrolândia
Foto: Reprodução
Polícia
Bombeiros combatem incêndio em oficina de motos em Sidrolândia
O suspeito foi preso em flagrante
Polícia
Na noite do Natal, homem é assassinado com facada no pescoço em Corumbá
Criança de 3 anos é socorrida após colocar objeto no nariz em Corumbá
Polícia
Criança de 3 anos é socorrida após colocar objeto no nariz em Corumbá
Vídeo: Motorista atropela policiais que socorriam vítima em rodovia
Polícia
Vídeo: Motorista atropela policiais que socorriam vítima em rodovia

Mais Lidas

Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
Polícia
Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
A Polícia Militar apreendeu a motocicleta utilizada no crime e a arma dos suspeitos
Polícia
CAC dono de distribuidora reage a assalto e um bandido morre
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital
Imagens do Norad
Geral
Quando ele chega? Rastreamento acompanha viagem do Papai Noel pelo mundo