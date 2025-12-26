Jovem morre afogado no dia do Natal em Maracaju

O jovem Neemias Viana Lima da Silva de 20 anos morreu ao se afogar no Rio Brilhante, em Maracaju. Ele desapareceu na tarde de quinta-feira (25).
Conforme as informações divulgadas por familiares, o rapaz estava aproveitando o Natal quando o grupo foi até o rio para se refrescar. Durante um mergulho, Neemias afundou e não retornou a superfície.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo buscas na região ao longo do dia, mas nada teria sido encontrado. Já na manhã desta sexta, os militares voltaram ao rio e encontraram o corpo do rapaz.
A informação do falecimento de Neemias foi confirmada pela família através das redes sociais.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
Polícia
Ladrão furta carro, tenta fugir da PM e acaba preso ao bater em viatura em Nova Andradina
Polícia
Motociclista de 68 anos morre meses após acidente em Campo Grande
Polícia
Ciclista morre ao ser atropelado por carro na MS-156, em Itaporã
Polícia
Homem é assassinado com facada no pescoço em Paranhos
Polícia
Homem é preso após mostrar as partes íntimas para uma criança de 10 anos em Sidrolândia
Polícia
Bombeiros combatem incêndio em oficina de motos em Sidrolândia
Polícia
Na noite do Natal, homem é assassinado com facada no pescoço em Corumbá
Polícia
Criança de 3 anos é socorrida após colocar objeto no nariz em Corumbá
Polícia