Polícia

Jovem morre ao 'furar o pare' de bicicleta e ser atingido por caminhonete em Nova Andradina

A vítima faleceu ainda no local; o motorista ficou na cena do acidente, prestando todo esclarecimento necessário as autoridades

25 dezembro 2025 - 08h51Brenda Assis
O acidente aconteceu na madrugada de hoje   (Jornal da Nova)

Flávio Irineu dos Santos de 26 anos morreu após um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta quinta-feira (25), em Nova Andradina. Ele conduzia uma bicicleta elétrica que se envolveu em uma colisão com uma caminhonete.

Conforme o site Jornal da Nova, o acidente aconteceu por volta das 00h40, no cruzamento da avenida José Heitor de Almeida Camargo com a rua José Gomes da Rocha.

O boletim de ocorrência indica que a Polícia Militar foi acionada e encontrou os veículos ainda na posição final do impacto, caracterizando uma colisão lateral.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros socorros à vítima, que estava inconsciente. Flávio foi encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

À polícia, o motorista da caminhonete Chevrolet S10 afirmou que trafegava pela avenida, quando foi surpreendido pela bicicleta elétrica no cruzamento. De acordo com o relato, o ciclista teria avançado a sinalização de “PARE”. O condutor da caminhonete não se feriu.

Com a força da colisão, a bicicleta elétrica ficou completamente destruída. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal, e a causa do acidente foi atribuída à própria vítima, conforme consta no registro policial.

