quinta, 16 de outubro de 2025
Polícia

Jovem morre ao ser baleado pela PM durante surto em Dourados

Os militares estavam tentando conter a ação do rapaz, que já havia agredido socorristas do SAMU

16 outubro 2025 - 19h41Brenda Assis
O caso aconteceu na tarde desta quintaO caso aconteceu na tarde desta quinta   (Foto: Reprodução/Dourados News)

Junior Severino, de 25 anos, morreu após ser baleado durante uma intervenção policial ocorrida na tarde desta quinta-feira (16), na Aldeia Panambizinho, localizada em Dourados.

Conforme as informações iniciais, o rapaz teve um surto psicótico e familiares acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) Indígena, para ajudar a conter e prestar socorro a Junior. Porém, momento do atendimento, o jovem teria reagido de forma violenta, investindo contra os profissionais de saúde.

Diante da situação, foi solicitado apoio da Polícia Militar. Ao chegar ao local, os policiais também teriam sido atacados por Junior, momento em que um dos agentes efetuou um disparo.

Segundo o Dourados News, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu aos ferimentos.

A perícia técnica foi acionada e esteve no local para realizar os levantamentos necessários. O caso será apurado pela Polícia Civil.

