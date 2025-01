Jovem morre ao ter constipação por comer mais de 100 seriguelas com caroço na Capital

Um rapaz, de 28 anos, morreu após comer mais de 100 seriguelas com caroço no Parque Residencial Dos Girassóis, em Campo Grande. O jovem possuía retardo mental grave

Conforme o registro policial, ele teria comido demais e por isso ficou constipado, precisando ser encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon no dia 2 de janeiro, quando começou a passar mal.

Por conta da piora gradual de seu estado de saúde, o rapaz precisou ser transferido para o Hospital Regional, onde passou por uma cirurgia para retirada dos caroços, que após a contagem somaram mais de 100 caroços. Devido a operação, a vítima ficou internada até a quarta-feira (8), quando recebeu alta médica.

Durante a quinta-feira (9), data do óbito, o jovem foi encontrado ajoelhado na pia da cozinha. Notando que ele ainda estava com sinais vitais, a testemunha realizou manobras de ressuscitação até a chegada do Corpo de Bombeiros, mas apesar dos esforços ele não resistiu.

O caso foi então registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer e morte decorrente de fato atípico.

