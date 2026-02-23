Menu
Menu Busca segunda, 23 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Jovens morrem após receberem descarga elétrica em açude em chácara de Bonito

Eles estavam em uma tirolesa, quando o fio que sustentava a prática esteve em contato com a fiação elétrica

23 fevereiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius     atualizado em 23/02/2026 às 08h06
Vítimas faleceram no decorrer do domingoVítimas faleceram no decorrer do domingo   (Redes Sociais)

Pedro Henrique, de 22 anos, e Gustavo Henrique Camargo, de 32 anos, morreram em razão de um afogamento seguido de descarga elétrica em um açude de uma chácara, em Bonito - a 298 quilômetros de Campo Grande, durante o domingo, dia 22.

O caso aconteceu enquanto ocorria uma festa de casamento, com familiares vindo de Vicentina e Caarapó. As duas vítimas estavam em uma tirolesa, quando Pedro caiu e logo na sequência foi Gustavo, que tentou salvá-lo.

De acordo com o site Jardim MS News, o jovem Pedro Henrique desceu por uma tirolesa instalada no local e, ao tocar na água, teria sofrido uma descarga elétrica.

Amigos tentaram socorrê-lo com o auxílio de uma corda, mas ele caiu no açude durante a tentativa de resgate. Na sequência, outro jovem, identificado como Gustavo, também teria sido atingido por uma descarga ao tentar ajudar.

As vítimas foram levadas inicialmente por familiares em veículos particulares ao Hospital Municipal Darci João Bigaton, em Bonito. Durante o trajeto, receberam atendimento de equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que já havia sido acionada.

Pedro Henrique não resistiu e morreu após dar entrada na unidade hospitalar. Gustavo foi transferido em estado grave, pelo sistema de vaga zero, para atendimento especializado em Campo Grande, mas também não resistiu.

Segundo o MS News, Pedro Henrique trabalhava em uma usina de cana-de-açúcar em Caarapó. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana para exame necroscópico, que deverá apontar as causas da morte e esclarecer se houve falha elétrica no cabo da tirolesa.

A perícia da Polícia Civil de Jardim realizou os levantamentos técnicos no local. O caso é investigado para apurar as circunstâncias do acidente.

Reportar Erro
Financial Informe Fev26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Detento foi preso no mesmo dia da fuga
Polícia
GCM captura detento que fugiu do presídio de Segurança Máxima na Capital
Mulher foi morta com uma facada no abdômen
Polícia
Polícia prende filho por suspeita de feminicídio contra própria mãe em Coxim
Mulher foi levada para uma unidade hospitalar
Polícia
Borracheiro é assassinado a tiros e esposa fica ferida em ataque em Aral Moreira
Momento em que acontece as agressões
Polícia
VÍDEO: Rapaz é espancado com pedradas e golpes de pá por não quitar dívida na Capital
Foto: Reprodução
Polícia
Polícia apreende 558 quilos de drogas após perseguição na BR-163
Bebê de um ano é encontrada sozinha na rua após briga de casal
Polícia
Bebê de um ano é encontrada sozinha na rua após briga de casal
Foto: Mark Kleinein/Unsplash/ND
Polícia
Homem é transferido em estado grave para Santa Casa após ser baleado com três tiros em Sidrolândia
A ocorrência atendida pela Polícia Militar -
Polícia
Motorista com sinais de embriaguez é presa após atropelar pedestre e fugir
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é esfaqueado por desconhecido em conveniência do Jardim Aeroporto
Imagem ilustrativa
Polícia
Grávida é espancada e mordida pelo marido no Jardim Autonomista

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Justiça
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Foto: Reprodução
Cidade
Mãe relata negligência em UPA após filha ter fratura não identificada em raio-x
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital