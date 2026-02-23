Jovens morrem após receberem descarga elétrica em açude em chácara de Bonito

Pedro Henrique, de 22 anos, e Gustavo Henrique Camargo, de 32 anos, morreram em razão de um afogamento seguido de descarga elétrica em um açude de uma chácara, em Bonito - a 298 quilômetros de Campo Grande, durante o domingo, dia 22.

O caso aconteceu enquanto ocorria uma festa de casamento, com familiares vindo de Vicentina e Caarapó. As duas vítimas estavam em uma tirolesa, quando Pedro caiu e logo na sequência foi Gustavo, que tentou salvá-lo.

De acordo com o site Jardim MS News, o jovem Pedro Henrique desceu por uma tirolesa instalada no local e, ao tocar na água, teria sofrido uma descarga elétrica.

Amigos tentaram socorrê-lo com o auxílio de uma corda, mas ele caiu no açude durante a tentativa de resgate. Na sequência, outro jovem, identificado como Gustavo, também teria sido atingido por uma descarga ao tentar ajudar.

As vítimas foram levadas inicialmente por familiares em veículos particulares ao Hospital Municipal Darci João Bigaton, em Bonito. Durante o trajeto, receberam atendimento de equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que já havia sido acionada.

Pedro Henrique não resistiu e morreu após dar entrada na unidade hospitalar. Gustavo foi transferido em estado grave, pelo sistema de vaga zero, para atendimento especializado em Campo Grande, mas também não resistiu.

Segundo o MS News, Pedro Henrique trabalhava em uma usina de cana-de-açúcar em Caarapó. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana para exame necroscópico, que deverá apontar as causas da morte e esclarecer se houve falha elétrica no cabo da tirolesa.

A perícia da Polícia Civil de Jardim realizou os levantamentos técnicos no local. O caso é investigado para apurar as circunstâncias do acidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também