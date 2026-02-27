Menu
Jovem que desapareceu ao nadar em rio de Três Lagoas é achado sem vida

Kauã Rodrigo, de 18 anos, estava sendo procurado desde a tarde de ontem

27 fevereiro 2026 - 18h11Brenda Assis

O corpo de Kauã Rodrigo, de 18 anos, foi encontrado no fim da tarde de quinta-feira (26), após buscas do Corpo de Bombeiros Militar, em Três Lagoas.

Segundo informações indiciais, publicadas pelo site da Rádio Caçula, o afogamento aconteceu na região conhecida como Cascalheira, no encontro dos rios Sucuri e Paraná. O jovem estava nadando com amigos quando submergiu e não voltou à superfície.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h. Dois mergulhadores e um piloteiro do 5º Grupamento de Bombeiros Militar participaram das buscas.

Ainda conforme a corporação, as equipes enfrentaram dificuldades durante o trabalho por causa das condições da água, que é turva, além da profundidade irregular e da presença de galhos e vegetação submersa.

O corpo foi localizado no final da tarde, pouco tempo após o início das buscas subaquáticas.

A Polícia Civil e a perícia estiveram no local para os procedimentos de praxe. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Odontológico Legal.

 

