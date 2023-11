Jovem que era obrigada a se prostituir em Bataguassu é salva pela polícia

Uma mulher catarinense que estava sendo obrigada a se prostituir em Bataguassu, foi resgatada pela Polícia Civil no mês de outubro. Além disso, ela estava sendo submetida a condições análogas à escravidão no prostíbulo do município.

Apesar de o resgate ter acontecido no mês de outubro, as informações foram divulgadas pelas autoridades apenas na tarde desta quinta-feira (9/11). A intenção do atraso no compartilhamento da notícia era de proteger a integridade da vítima.

Conforme as informações policiais, as investigações começaram depois da denúncia de duas mulheres paraguaias. Elas afirmaram terem sido atraídas para o município sob a falsa alegação de que trabalhariam como babás no Brasil.

Diante das informações, as equipes conseguiram localizar a vítima, que foi resgatada e imediatamente levada para fora do estado, em um local seguro.

As investigações continuam para completa apuração do caso, identificação de outras possíveis vítimas e responsabilização da dona do lugar onde a jovem foi encontrada.

A ação da polícia contou com o apoio da rede de proteção à mulher do município de Bataguassu, demonstrando a importância da colaboração de várias entidades para combater crimes relacionados à exploração e ao tráfico de pessoas.

