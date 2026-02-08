Menu
Polícia

Jovem surta após usar drogas e diz que foi estuprada pelo pai em Campo Grande

O suspeito negou as acusações e declarou que jamais cometeria o crime contra a filha

08 fevereiro 2026 - 16h11Brenda Assis
Viatura da DEAM - Viatura da DEAM -   (Foto: Ilustrativa / PCMS)

Uma mulher, de 32 anos, chamou a Polícia Militar durante a madrugada deste domingo (8) e denunciou ter sido estuprada pelo próprio pai, de anos, na casa em que moram na Rua Robin Hood, localizada no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, quando os militares chegaram ao local, a mulher relatou inicialmente aos policiais que havia sido estuprada pelo pai. Durante a conversa com a equipe, ela apresentou outra versão, afirmando que a relação teria sido consentida, mas que não seria a primeira vez e que desejava pôr fim à situação.

Ainda conforme o registro, ela informou que havia consumido bebida alcoólica e maconha antes do ocorrido e se colocou à disposição para realizar exame de corpo de delito. Um irmão dela também estava na residência e disse aos policiais que não presenciou nem ouviu nada.

O suspeito negou as acusações e declarou que jamais cometeria o crime contra a filha. Ele afirmou ainda que a mulher enfrenta problemas psiquiátricos, que teriam piorado após ela matar o marido em legítima defesa durante uma briga. Ainda assim, a jovem estaria se recusando a realizar o tratamento necessário.

Diante da situação, ambos foram encaminhados à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde a mulher prestou depoimento e manifestou interesse em solicitar medidas protetivas, incluindo o afastamento do suspeito do lar.

O caso acabou sendo registrado como estupro e violência doméstica.

