Jovem tem moto furtada no Pires do Tiradentes

Um jovem de 27 anos procurou a policia na manhã desta quarta-feira (23), logo após ter tido a motocicleta furtada no estacionamento do Supermercado Pires, do bairro Tiradentes.

De acordo como registro policial, por volta das 11 horas, a vítima foi ao estabelecimento para pagar contas, deixando a moto, que é do seu pai, no estacionamento. Quando o rapaz retornou o veículo não estava mais lá.

A motocicleta roubada se trata de uma Honda CG, 125cc FAN, de cor vermelha, placa HSN-8670, ano 2005. O jovem registrou a ocorrência como furto, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) – Piratininga.

