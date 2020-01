Jovem tenta matar esposo por ciúmes

Laureany Lara Algarana Chaves, 22 anos foi presa por tentar matar seu esposo, Leandro Cruz da Silva, 24 anos, durante discussão na madrugada desta quarta-feira (22), em Corumbá.

De acordo com o registro policial, o casal estava ingerindo bebida alcoólica e, em certo momento, começaram a discutir por ciúmes. A mulher pegou uma faca e arremessou na direção do companheiro, que foi atingido na altura do abdômen.

Laureany precisou de atendimento médico, pois passou mal. Leandro foi encaminhado para a Santa Casa da cidade devido a gravidade do ferimento. Ele passou por um procedimento cirúrgico e permanece internado.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.

