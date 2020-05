Jovem tenta se matar, liga pra ex, é impedido e xinga policiais

Um jovem de 25 anos, que teve a identidade preservada, tentou tirar a própria vida na noite de terça-feira (26), na Vila São Jorge da Lagoa.

De acordo com o registro policial, o rapaz estava em casa quando usou uma corda para se enforcar. Ele ligou, por vídeo chamada, para a ex-companheira, uma jovem de 23 anos, dizendo que iria se matar. A ação foi impedida pelo vizinho do rapaz, que tirou a corda do pescoço do jovem na hora em que ele tentava se suicidar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o jovem, mas ele recusou o atendimento, saiu da viatura e começou a ofender uma guarnição da polícia militar que estava no local. “Seus policiais de bosta, vocês são todos uns merdas”, disse o rapaz que foi contido por alguns conhecidos. Os policiais solicitaram reforço da Força Tática para imobilizar o jovem, que resistiu à ação policial. Por causa da agressividade, ele foi algemado e encaminhado para o Centro Regional de Saúde (CRS) Cophavilla para atendimento médico.

Os pais do jovem compareceram à unidade de saúde. Ele apresentava lesões nos antebraços por causa do uso das algemas. O Caso foi registrado como induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, resistência e desacato.

