Jovem vê mensagens no whats de namorado, o ameaça de morte e é presa

Iara Daiane dos Santos Antunes, 25 anos, foi presa após pegar duas facas e ameaçar de morte o namorado, Ismael Bobadilha dos Santos, 26 anos, depois de encontrar mensagens do rapaz com outras mulheres no celular na madrugada desta segunda-feira (6), no bairro Novos Estados, em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar fazia rondas pelo bairro, quando encontrou Ismael pedindo socorro na rua.

Aos militares, ele contou que estava sendo ameaçado de morte pela namorada. Na residência da vítima, os militares encontraram a jovem com duas facas nas mãos. Eles mandaram que ela deixasse os objetos, mas ela se negou e reforçou que mataria o homem.

Ainda de acordo com o registro policial, o motivo seria a troca de mensagens dele com outras mulheres pelo WhatsApp.

Iara foi presa e encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro, onde o caso foi registrado como ameaça, resistência e vias de fato.

