Ladrão assalta taxista e acaba morto ao atacar militares com uma faca em Juti

Um confronto com Polícia Militar, resultou na morte do criminoso identificado como Diego Penha Cardoso, de 28 anos, que assaltou um taxista e tentou matar os militares com um facão na noite de quinta-feira (27) em Juti.



Segundo o boletim de ocorrência registrado pela vítima na Delegacia, por volta das 13h de ontem, Diego o abordou, perguntando quanto custaria uma corrida de Ivinhema até Juti, sendo ele informado o valor de R$ 500.



Durante o trajeto, o autor consumiu bebida alcoólica, fumou vários cigarros e ainda colocou som alto no carro.

Ao chegar em Juti, Diego mandou o trabalhador dirigir por uma estrada vicinal e entrar no meio do matagal e parar, momento em que com um facão que estava dentro da mochila que carregava, ele anunciou o assalto e a vítima começou a implorar: "não me mata não, não me mata não".



O autor pediu a chave do veículo e pegou a carteira com aproximadamente R$ 300. A vítima correu pela estrada em busca de ajuda enquanto era perseguida pelo autor. Assim que o criminoso alcançou o taxista, um motociclista que passava pelo local estranhou a situação e questionou o que estava acontecendo.



Diego alegou que estavam naquele local "só fumando uma pedra”, mas a vítima pediu para que ele não a deixasse sozinha. Com a ajuda da testemunha, o taxista subiu na moto foi até a Polícia Civil, onde registrou o boletim de ocorrência e reconheceu o homem por meio de foto.



Uma equipe policial foi até o local onde o carro estava, porém, não foi encontrado ninguém, apenas os pertences de Diego e um alvará de soltura. Foi solicitado apoio da Polícia Militar para encontrar o ladrão, que ao ser localizado, atacou os agentes com um facão, e acabou baleado. Ele chegou a ser socorrido até o Hospital de Juti, porém, não resistiu.

