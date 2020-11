Ladrão de galinhas é preso em Mundo Novo

Nesta sexta-feira (6), a Polícia Civil constatou por imagens de câmeras de segurança que um homem de 30 anos estava roubando frangos, avaliados em R$ 250,00. Este mesmo homem já havia furtado outros cinco frangos, avaliados em R$ 750,00. O furto aconteceu em Mundo Novo MS.

Uma mulher denunciou o roubo de quatro frangos, sendo dois da raça índio gigante e duas galinhas gaúchas. Ela descobriu o roubo e decidiu olhar nas câmeras da residência, percebendo que por volta das 2h59 da manhã, um indivíduo magro entrou na casa e efetuou o roubo.

Ela contou que não é a primeira vez que tem animais furtados do quintal, relatando que no dia 22/10 já aviam sidos furtados cinco frangos, todos da raça índio gigante.

A vítima apresentou as imagens das câmeras de segurança de sua residência, e após analisá-las é possível constatar que as características físicas do suspeito coincidem com a uma pessoa que já é conhecido pelas forças policiais locais pela prática de crimes.

Após entrevista, o rapaz confessou o crime e apontou o local em que estariam parte dos animais subtraídos. Os animais furtados essa noite foram recuperados, bem como outros dois animais furtados na data de 22/10.

