Ladrão é espancado e para no hospital após bater em jovem durante assalto

Gabriel Neves com informações do "JP News"

Uma jovem, 22 anos, foi agredida por um bandido que tentou assaltá-la utilizando um simulacro de arma de fogo e uma faca, após a tentativa de assalto o autor foi agredido por testemunhas que ouviram os gritos da vítima. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (30), em Três Lagoas.

De acordo com o site local “JP News”, o autor tentou roubar o celular da vítima, que transitava pela rua, ele pediu o celular e a jovem se recusou a entregar o aparelho, momento em que o assaltante começou a desferir golpes contra a vítima.

A jovem começou a gritar por socorro, a mãe dela ouviu os gritos e foi até o local, moradores da região também ouviram o chamado e se deslocaram para o local do crime.

Todas as testemunhas abordaram o autor e ajudaram a jovem, agredindo e detendo o autor, que precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e ser encaminhado para o Hospital Auxiliadora, onde ficou internado por conta de uma lesão no crânio.

A vítima também precisou ser socorrida, pois sofreu um corte na região do supercílio. A polícia tentou identificar as pessoas que agrediram o autor, mas no momento todos já haviam deixado o local.

Foi descoberto que o assaltante está foragido do sistema semi-aberto desde o dia 3 de junho deste ano.

