Polícia

Ladrão furta carro, tenta fugir da PM e acaba preso ao bater em viatura em Nova Andradina

Ele já teria tentando cometer outro crime em setembro deste ano, mas não teve sucesso

26 dezembro 2025 - 14h11Brenda Assis
O acidente aconteceu na noite de ontemO acidente aconteceu na noite de ontem   (Reprodução/Jornal da Nova)

Um homem, de 28 anos, foi preso acusado de furtar um carro e bater em uma viatura da Polícia Militar enquanto era perseguido, em Nova Andradina. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (25).

De acordo com o Jornal da Nova, ele teria furtado o Volkswagen Gol por volta das 18h30. A partir do registro da ocorrência, a PM passou a fazer buscas e encontrou o carro na avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, na região central da cidade.

Ao perceber a tentativa de abordagem, o motorista teria tentado fugir em alta velocidade. Foi então feito o acompanhamento tático até a Avenida José Heitor de Almeida Camargo, quando ele teria arremessado o veículo contra a viatura ao chegar no cruzamento com a rua Walter Hubacher.

Com o impacto da batida, teria perdido o controle e acertado também a cerca de um terreno utilizado como depósito.

O carro furtado ficou com a parte da frente destruída e viatura sofreu avarias. Uma equipe da Polícia Científica foi acionada para fazer a perícia técnica no local, devido ao envolvimento de um veículo oficial.

O acusado foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Ainda conforme o Jornal da Nova, ele já havia sido preso no dia 14 de setembro deste ano, por tentativa de furto a uma loja de autopeças.

Na ocasião, ele teria utilizado um Fiat Uno para romper o portão do estabelecimento, com a intenção de furtar um Toyota Corolla que seria levado ao Paraguai. O suspeito é natural de Bataguassu.

