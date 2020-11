Ladrão rouba bolsa de mulher em ponto de ônibus na Rui Barbosa

Uma mulher de 39 anos foi derrubada e teve sua bolsa roubada por um ladrão, na noite de terça-feira (10) em frente à Santa Casa, na rua Rui Barbosa, próximo ao Colégio Dom Bosco, em Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima havia saído do Hospital e seguia a pé pela via, quando um homem de casaco preto com capuz e calça escura a derrubou no chão ao puxar sua bolsa.

Dentro da bolsa estavam vários pertences da mulher que foram levados. Apesar da queda, a vítima não sofreu lesões corporais.

Nos primeiros onze dias deste mês já foram registrados 93casos de roubos na Capital, conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). No ano passado foram contabilizadas 4.787 ocorrências da mesma natureza.

