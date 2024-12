Ladrões matam novilhas avaliadas em R$ 45 mil para roubar apenas a carne nobre

Três novilhas, avaliadas em R$ 45 mil cada, foram carenadas em uma fazenda de Três Lagoas durante o domingo (29). O que chamou a atenção do proprietário da fazenda, é a crueldade de quem realizou o abate, já que o ladrão levou apenas a parte onde a carne é considerada nobre, do traseiro dos animais.

De acordo com informações do portal Perfil News, o proprietário da fazenda é o médico Jairo Queiroz que, mesmo contando que já foi vítima de furto três vezes no local, se chocou com o estado das novilhas.

"O serviço de inteligência da PM (Polícia Militar) e outras autoridades estiveram no local realizando os primeiros levantamentos. Os ladrões cortaram a cerca em dois lugares e mataram três novilhas em diferentes pontos da propriedade. Uma faca usada no crime foi deixada na fazenda. É um gado considerado puro e foi localizado por funcionários plantonistas que estavam fazendo rondas no local. Ainda deixaram a cerca aberta, correndo o risco de outros animai irem para a rodovia", contou.

De acordo com a investigação da polícia, os criminosos cortaram a cerca com alicates e invadiram o local. Em seguida, abateram os animais em diferentes pontos da propriedade.

Ainda segundo o portal, um boletim de ocorrência já foi registrado e a polícia também já esteve no local realizando os levantamentos de informações.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil e os policiais seguem realizando buscas para encontrar os culpados.

