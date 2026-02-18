Ladrões tentam disfarçar, mas são presos por invadir e furtar casa no São Conrado

Três homens foram presos em flagrante no fim da tarde de segunda-feira (17) suspeitos de furtar uma residência localizada na Rua Pedra Negra, no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, após o crime as equipes da Força Tática fizeram uma varredura em um terreno baldio ao lado da casa. Nos fundos do lote, os policiais localizaram o primeiro preso, carregando duas cadeiras de nylon. No local também foi encontrada uma escada encostada no muro da residência.

Ainda conforme o registro policial, o homem confessou que invadiu o imóvel pelos fundos usando uma escada de madeira. Para entrar, ele teria danificado a concertina e a cerca elétrica. O suspeito relatou que arremessou as cadeiras por cima do muro e tentava retirar outros objetos quando percebeu a chegada da polícia e se escondeu no terreno vizinho.

Durante a abordagem, ele afirmou que agiu com dois comparsas. Com apoio de outra viatura, os policiais fizeram buscas e localizaram os suspeitos nas proximidades. Um deles tentou simular que limpava o terreno, enquanto o outro foi encontrado escondido atrás de uma árvore.

O morador do imóvel contou que acionou a polícia ao perceber a invasão. Imagens das câmeras de segurança confirmaram a entrada de um dos suspeitos na casa e a movimentação dos outros dois em frente ao local.

Em depoimento, os detidos disseram que teriam sido incentivados por um homem em uma motocicleta branca, acompanhado de uma mulher que se apresentou como proprietária do imóvel. Segundo eles, o casal afirmou que o morador não estaria pagando aluguel e ofereceu bebida alcoólica para que entrassem na casa e levassem objetos. A polícia informou que essa versão será investigada.

O trio foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como furto qualificado, incluindo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

