Líder de organização que ostentava "disciplina" é preso com 48 porções de drogas em Bataguassu

Um homem apontado como líder de organização criminosa e que se apresentava como “disciplina” do grupo foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (24), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Jardim Santa Luzia, em Bataguassu.

A ação foi realizada pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia. O suspeito foi localizado dentro do imóvel. Segundo a polícia, havia informações prévias sobre a possível existência de arma de fogo na casa e, devido à presença de objetos perfurocortantes espalhados pelo local, foi necessária a contenção do investigado para garantir a segurança da equipe.

Durante as buscas, os policiais apreenderam 31 porções de cocaína, 17 porções de crack e pequenas quantidades de maconha. Também foram recolhidos aparelhos celulares, dinheiro em espécie, um simulacro de arma de fogo e uma lâmina de aproximadamente 15 centímetros.

No interior da residência, os investigadores ainda identificaram inscrições e simbologias associadas a grupo criminoso organizado, que foram registradas e anexadas ao inquérito policial.

Conforme apurado, o homem atribuía a si a função de impor regras e exercer controle interno dentro da organização. Ele já era investigado anteriormente por porte ilegal de arma de fogo e por disparo efetuado em via pública.

Após a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as ações de repressão ao tráfico e ao crime organizado seguem sendo intensificadas no município.

