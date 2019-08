Líderes de invasão em fazenda em Aquidauna são procurados pela polícia

Saiba Mais Polícia Índios denunciam invasão de garimpeiros e morte de cacique

Índios da etnia Kinikinauas invadiram a fazenda Água Branca no município de Aquidauana na madrugada desta quinta-feira (1), mas tiveram que desocupar a área com a chegada de pelo menos 80 policiais. De acordo com o secretário de segurança, Antonio Carlos Videira, a postura do governo de Mato Grosso do Sul é de “não mais permitir desordem no campo”.

“Foram enviados para atuar contra a invasão os policiais do Bope, Choque e do Tático de Aquidauana. Assim pressionamos para que todos os índios saíssem da propriedade”, afirmou

De acordo com o “Carlinhos “, mesmo com a saída do Kinikinauas da fazenda, a força policial continua no local para evitar novas invasões e possíveis confrontos entre índios e produtores. Carlos também informou que os líderes da invasão estão sendo procurados pela polícia.

Os invasores tomaram a fazenda e ameaçaram proprietários e funcionários. Em um áudio enviado à Redação do JD1 Notícias, uma senhora, moradora da fazenda, que não quis se identificar, relatou o momento de terror que passou durante a invasão.

“Os índios invadiram aqui, estamos saindo da fazenda, chegaram mais de 100 índios, estão tudo aqui na frente. Estamos desesperados”, afirmou.

Conforme informações passadas ao JD1 Notícias, as terras da região invadida estão fora da área pretendida como Território indígena Taunay/Ipegue. Também não há estudos que comprovem que as terras sejam indígenas.

Logo nas primeiras horas do dia, assim que ficou sabendo da invasão, o secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Nabhan Garcia, conversou, em Brasília, com o presidente da República Jair Bolsonaro , mas a Polícia Federal ajudou apenas na inteligência .

Incêndio

Uma moradora vizinha da fazenda invadida, que se identificou apenas como Tereza , falou ao JD1 Notícias que os invasores atearam fogo na propriedade. Um mutirão foi organizado no início desta noite para controlar as chamas.

De acordo com o secretário de segurança, os índios cometeram vários crimes entre eles o furto qualificado e crime ambiental. Dessa forma a PM estava liberada para prender todos os indígenas caso eles não saíssem da propriedade.

Vídeo

