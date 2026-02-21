Menu
Menu Busca sábado, 21 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Maconha apreendida após perseguição em Dourados pesou 2,3 toneladas

O condutor do veículo conseguiu fugir, não sendo localizado pelas autoridades

21 fevereiro 2026 - 18h50Brenda Assis
A fuga aconteceu durante a manhã de hojeA fuga aconteceu durante a manhã de hoje   (Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News)

A maconha apreendida em uma caminhonete após perseguição policial na manhã deste sábado (21) totalizou 2,3 toneladas, em Dourados.

Segundo as informações divulgadas pelo site Dourados News, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) detalhou que a droga estava em uma Toyota Hilux abordada após acompanhamento tático que começou na BR-463 e seguiu por vários quilômetros pelo Anel Viário Norte.

De acordo com a polícia, o motorista desobedeceu à ordem de parada na rodovia federal e fugiu em direção ao trevo de acesso a Laguna Carapã. A perseguição continuou até as proximidades de uma distribuidora de bebidas, entre as avenidas Guaicurus e Presidente Vargas.

Ainda conforme a PRF, o condutor entrou em uma área de reserva indígena, abandonou o veículo e fugiu. Até a última atualização, ele não havia sido localizado.

A caminhonete foi apreendida e encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde a carga foi pesada, totalizando 2.395 quilos de maconha.

O caso será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Atendimento à Mulher em Corumbá
Polícia
Homem é preso após ameaçar incendiar casa da ex com filho dentro em Corumbá
Foto: Divulgação/Polícia Civil
Polícia
Após três meses, polícia conclui investigação sobre morte em aldeia de Dourados
Jovem é socorrido após inseto entrar em seu ouvido enquanto dormia em Corumbá
Polícia
Jovem é socorrido após inseto entrar em seu ouvido enquanto dormia em Corumbá
O óbito foi constatado pelas equipes de socorro
Polícia
Homem é encontrado morto após brigar com o pai em Caarapó
Pitbull solto na rua assusta moradores e é resgatado pelos bombeiros em Ladário
Polícia
Pitbull solto na rua assusta moradores e é resgatado pelos bombeiros em Ladário
A ocorrência atendida pela Polícia Militar -
Polícia
Após término, adolescente entra na casa do ex, agride e faz ameaças no Jardim Carioca
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Idoso é esfaqueado e roubado pela ex-namorada em Campo Grande
Jovem passa mal em fazenda do Pantanal e precisa ser socorrido por helicóptero da Marinha
Polícia
Jovem passa mal em fazenda do Pantanal e precisa ser socorrido por helicóptero da Marinha
Suspeito tenta esconder revólver em freezer e acaba preso com droga em conveniência de Jaraguari
Polícia
Suspeito tenta esconder revólver em freezer e acaba preso com droga em conveniência de Jaraguari
Delegacia de Ivinhema
Polícia
Adolescente de 15 anos é espancada pelo marido, de 26 anos, em Ivinhema

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Garras realizou a prisão do foragido
Polícia
Condenado, traficante é preso pelo Garras ao sair de casa em Campo Grande
Operação foi deflagrada pela Denar
Polícia
Policial penal usava função e viatura para 'frete seguro' de drogas em MS