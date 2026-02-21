Maconha apreendida após perseguição em Dourados pesou 2,3 toneladas

A maconha apreendida em uma caminhonete após perseguição policial na manhã deste sábado (21) totalizou 2,3 toneladas, em Dourados.

Segundo as informações divulgadas pelo site Dourados News, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) detalhou que a droga estava em uma Toyota Hilux abordada após acompanhamento tático que começou na BR-463 e seguiu por vários quilômetros pelo Anel Viário Norte.

De acordo com a polícia, o motorista desobedeceu à ordem de parada na rodovia federal e fugiu em direção ao trevo de acesso a Laguna Carapã. A perseguição continuou até as proximidades de uma distribuidora de bebidas, entre as avenidas Guaicurus e Presidente Vargas.

Ainda conforme a PRF, o condutor entrou em uma área de reserva indígena, abandonou o veículo e fugiu. Até a última atualização, ele não havia sido localizado.

A caminhonete foi apreendida e encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde a carga foi pesada, totalizando 2.395 quilos de maconha.

O caso será investigado.

