Mãe e filho são presos após PM “derrubar” boca de fumo

Mauro Silva, com JNE

Tatiane Mendes, 36 anos, e seu filho Leonardo Mendes da Cruz, 18 anos, foram presos após Polícia Militar “derrubar” boca de fumo na tarde desta terça-feira (28) em Anastácio. De acordo com a Força Tática do 7° Batalhão, os dois eram donos do local onde se comercializava maconha.

De acordo com o site JNE, os policiais estavam em ronda pela região quando receberam denúncias sobre movimentação constante de usuários na residência da família e que Leonardo, conhecido como "Leozinho", estaria comercializando drogas no local.

Aos policiais, o usuário disse que comprou a droga com o "Leo". A equipe foi até a casa e "Leozinho" atendeu os militares, ele confessou a comercialização e mostrou onde estavam os tabletes e as porções de maconha, divididos entre o guarda-roupas, uma mala de viagem e uma caixa de eletrodoméstico.

Tatiane, disse aos policiais que a droga pertence a ela e que teria ido até a capital nesta segunda-feira (27) buscar o entorpecente. Admitiu que o namorado está preso e que faz o tráfico para “ajudá-lo”. Claudiane Santos Felix, 23 anos, também estava na boca de fumo e disse estar “a passeio” no local. Ela estava em posse de uma porção de maconha.

Foram apreendidos quatro tabletes de maconha, diversas trouxinhas e pequenos tabletes prontos para venda, balança de precisão e celulares. Os quatro envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, para providências cabíveis, onde se encontram à disposição da Justiça.

