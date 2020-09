Mãe que matou filho a facadas diz que era violentada há 9 anos

Da redação, com informações do G1

Uma idosa de 67 anos, que matou o filho de 50 anos a facadas, em Paranaíba, no ultimo domingo (6) disse em depoimento que ele pedia dinheiro para sustentar o vicio das drogas.

Em depoimento à polícia, a idosa disse que há 9 anos ele é viciado em drogas, pedia dinheiro e a agredia com frequencia, principalmente depois que ela aposentou. De acordo com a delegada que atuou no flagrante, a idosa relatou um histórico de brigas e xingamentos com o filho. O último registro policial feito por ela foi em 2011 e desde então nada mais foi feito.

Segundo a polícia, ela teria dito que o homem "partiu pra cima” da mãe com um facão e a atingiu no rosto, depois deferiu chute nas pernas dela enquanto ainda estava caída. Ainda segundo a polícia, a idosa pegou a faca que estava em cima da mesa e atingiu o filho varias vezes ate ele cair no banheiro da casa e morrer.

Após o crime, a mulher avisou seu companheiro que dormia em um dos cômodos da casa e também a seus vizinhos. Pedindo para que chamassem a polícia. Até a chegada da viatura, ela ficou sentada na frente da casa aguardando. Ela tinha vários hematomas evidentes e estava com os braços cobertos de sangue.

A mulher foi levada ate a delegacia, onde houve autuação em flagrante por homicídio. A faca usada no crime foi apreendida em casa.

Deixe seu Comentário

Leia Também