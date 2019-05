Mais dois guardas municipais são afastados em Campo Grande

Os guardas civis municipais Robert Vitor Kopetski e Rafael Antunes Vieira, investigados por ameaçarem a esposa de Marcelo Rios, preso com arsenal no último dia 19, foram oficialmente afastados da corporação nesta quarta-feira (29).

O afastamento dos guardas foi publicado no Diário Oficial de hoje pela gravidade dos fatos na qual eles estão evolvidos, até a conclusão do processo administrativo disciplinar. Na mesma edição, o secretário especial de Segurança pública e Defesa Social, Valério Azambuja, mandou instaurar o processo administrativo a fim de “apurar irregularidades funcionais supostamente cometidas pelos servidores”. O resultado do processo deve ficar pronto em 60 dias.

Guardas presos

Robert e Rafael foram presos no dia 22 de maio pelo Garras, por crime de obstrução de justiça em continuidade à investigação sobre o arsenal apreendido em uma residência do bairro Monte Líbano.

Marcelo Rios foi o primeiro a ser preso, no dia 19 de maio. Ele já foi afastado da corporação logo após ser preso. A polícia investiga a existência de uma milícia e se o armamento apreendido tem relação com execuções que assustaram a população campo-grandense nos últimos meses.

Os três estão presos no Centro de Triagem do Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste, em Campo Grande.

