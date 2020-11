MC Fabuloso é preso por participação em organização criminosa

A polícia prendeu o MC Fabuloso, em Magé, no Estado do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu na madrugada de ontem (1º), foi durante ação de apoio à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará, que obteve o mandado de prisão em uma investigação contra uma organização criminosa que atua no Nordeste.

O MC, que mora no Jardim Catarina, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, foi preso quando se deslocava pela Rodovia Washington Luiz (BR 040) para um evento em Juiz de Fora, Minas Gerais.

A Polícia Civil do Rio informou ainda que MC Fabuloso produziu vídeos exaltando a atuação do traficante conhecido como Mago Caucaia, apontado como chefe da facção criminosa que comanda o tráfico de drogas no Ceará.

