Médico leva 'apalpada' no pênis de paciente durante atendimento no CRS Tiradentes

Médico, de 37 anos, procurou a delegacia na noite desta terça-feira (27) para denunciar um caso de importunação sexual que sofreu de um paciente, de 27 anos, enquanto realizava atendimento médico no CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes, em Campo Grande. O caso, no entanto, aconteceu no dia 23, na última sexta-feira.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o profissional de saúde está inserido no programa 'Mais Médicos', do Governo Federal, e relatou que atendia um paciente que passava por uma consulta médica.

Após finalizar a etapa do atendimento, ele encaminhava o paciente para a sala de administração de medicamentos, quando o suspeito permaneceu sentado e "apalpou com firmeza" o pênis do médico. Assustado, o profissional repreendeu o acusado e foi até a sala de gerência do posto para denunciar o caso.

Ele aponta testemunhas para o caso, pois o suspeito passou a segui-lo por toda a unidade e ficava pedindo desculpa.

O médico ainda relatou na delegacia que está abalado com a situação, além de ficar constrangido com tudo o que passou naquele dia, tendo dificuldades para exercer suas atividades laborais no posto de saúde.

O caso foi registrado como importunação sexual na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também