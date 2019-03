Membros do PCC torturam agentes penitenciÃ¡rios

Quatro agentes penitenciários ficaram feridos depois de sofrerem horas de tortura durante uma rebelião de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) no presídio de Concepción, cidade paraguaia que fica a 200 km da fronteira com Mato Grosso do Sul. O fato ocorreu na tarde de segunda-feira (11).

Conforme o site Dourados News, os funcionários foram mantidos reféns na e o motim só foi controlado após intervenção de policiais do grupamento anti-distúrbios da Polícia Nacional do Paraguai.

O agente identificado como Luís Aveiro teve vários cortes no rosto e pelo corpo e foi o primeiro a ser resgatado. Os detentos usaram facas artesanais para feri-lo. Os outros três reféns, David Cardozo, Manuel Farias e Carlos Ojeda também passaram pela sessão de tortura. Todos os agentes foram encaminhados para o Hospital Regional de Concepción, e nenhum deles corre risco de morte.

Os supostos integrantes do PCC também tiveram apoio de internos paraguaios durante a rebelião. O nome e o número de internos que lideraram o motim não foi divulgado pelas autoridades do Paraguai.

