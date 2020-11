Menor tenta acobertar colegas em boca de fumo, mas dois são presos

Na terça-feira (24), dois homens suspeitos de comercializarem drogas em uma casa localizada na avenida Santo Eugênio, no bairro Vila Santo Eugênio, foram presos por Policiais civis do Grupo de Operações Gerais (Goi). No local, foram encontrados um menor de idade que teria prontificado a assumir que era traficante na tentativa de livrar os dois companheiros que estavam no local, maiores de idade.

Os agentes foram averiguar denúncia anônima que informava que no local havia grande movimentação de pessoas que comercializavam drogas durante dia e noite. Durante monitoramento da residência, os policiais abordaram um suspeito saindo da casa em posse de uma porção análoga à cocaína. Ele admitiu ser usuário de drogas e que teria acabado de comprá-la. Os investigadores foram até a residência encontrando o portão aberto, sendo franqueada a entrada dos policiais por uma pessoa que estava próximo do portão que acreditou se tratar de mais usuários de drogas.

Dentro do imóvel foram encontrados um menor de idade e os dois maiores. Após a abordagem, o menor de idade se prontificou a assumir que era traficante na tentativa de livrar o outro maior de idade. Na residência foi encontrado petrechos para o racionamento de drogas, 11 porções de substancia análoga à pasta base de cocaína, quatro porções de substancia análoga à maconha, três porções de substancia análoga à cocaína, uma faca com resquícios de droga, dois rádios de comunicação HT, oito embalagens de saco zipado pequeno que eram utilizados para embalo de droga e dois aparelhos de celular.

Os envolvidos foram conduzidos e apresentados à Autoridade Policial da Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Cepol, sendo lavrado Auto de Prisão em Flagrante, pelo crime de Tráfico de Drogas, resultando na prisão dos dois indivíduos, responsáveis pela comercialização das drogas.

