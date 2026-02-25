Mercadoria com 40 ampolas de tirzepatida é apreendida pela PRF na BR-163, em MS

Parece até ser notícia repetida, mas não é. Mercadoria contendo 40 ampolas de tirzepatida e celulares foi apreendida durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-163, em Nova Alvorada do Sul.
A ação aconteceu no último sábado, dia 21, e foi noticiada no começo dessa semana pela corporação.
Conforme divulgado, os policiais abordaram um motorista de uma picape Fiat Strada, onde ele disse que transportava mercadorias vindas do Paraguai.
Durante a vistoria, foram encontrados 42 celulares e 40 ampolas de tirzepatida.
As mercadorias e o veículo foram encaminhados à Receita Federal.
