Mercadoria com 40 ampolas de tirzepatida é apreendida pela PRF na BR-163, em MS

Parece até ser notícia repetida, mas não é. Mercadoria contendo 40 ampolas de tirzepatida e celulares foi apreendida durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-163, em Nova Alvorada do Sul.

A ação aconteceu no último sábado, dia 21, e foi noticiada no começo dessa semana pela corporação.

Conforme divulgado, os policiais abordaram um motorista de uma picape Fiat Strada, onde ele disse que transportava mercadorias vindas do Paraguai.

Durante a vistoria, foram encontrados 42 celulares e 40 ampolas de tirzepatida.

As mercadorias e o veículo foram encaminhados à Receita Federal.

