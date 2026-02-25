Menu
Menu Busca quarta, 25 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Mercadoria com 40 ampolas de tirzepatida é apreendida pela PRF na BR-163, em MS

No veículo ainda foram encontrados 42 celulares

25 fevereiro 2026 - 12h39Luiz Vinicius
Medicamentos foram apreendidosMedicamentos foram apreendidos   (Divulgação/PRF)

Parece até ser notícia repetida, mas não é. Mercadoria contendo 40 ampolas de tirzepatida e celulares foi apreendida durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-163, em Nova Alvorada do Sul.

A ação aconteceu no último sábado, dia 21, e foi noticiada no começo dessa semana pela corporação.

Conforme divulgado, os policiais abordaram um motorista de uma picape Fiat Strada, onde ele disse que transportava mercadorias vindas do Paraguai.

Durante a vistoria, foram encontrados 42 celulares e 40 ampolas de tirzepatida.

As mercadorias e o veículo foram encaminhados à Receita Federal.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

As investigações começaram em 26 de agosto de 2025
Polícia
Operação no Paraná mira organização criminosa com atuação em MS
Derf
Polícia
Mulher condenada a mais de 6 anos por roubo é presa em Campo Grande
Perito médico-legista Guido Vieira Gomes,
Polícia
Estudo de perito de MS propõe uso de pupários na detecção de resíduos de tiro
Delegado da Polícia Civil Reginaldo Salomão - Foto: Luiz Vinicius
Polícia
Eutanásias no CCZ desde 2022 entram em investigação após denúncia de 'extermínio'
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Mulher denuncia importunação após primo tentar beijá-la à força em Campo Grande
UPA Coronel Antonino
Polícia
Esfaqueado na Capital, jovem diz não precisar da polícia e que 'vai resolver depois'
Divulgação / PMMS
Polícia
Força Tática apreende 648 kg de droga na MS-162 e causa prejuízo milionário ao crime
Beatriz foi vítima de estrangulamento
Polícia
Jovem de 18 anos morre após ser enforcada pelo namorado em Três Lagoas
Polícia Militar atendeu o local da ocorrência
Polícia
Sargento da Aeronáutica atira em homem ao ser acusado de conversar com mulher casada em MS
Droga apreendida - Foto: Reprodução / Nova Lima News
Polícia
PM prende mulher e apreende grande quantidade de drogas na região do Nova Lima

Mais Lidas

Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Discussão entre jogadores aconteceu após o gol do Real Madrid
Esportes
Prestianni leva suspensão prévia em meio à investigação de racismo contra Vini Jr