Mercedes Ã© apreendida em operaÃ§Ã£o do Ficco-MS contra grupo que traficava armas

Operação do Ficco-MS (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul) deflagrada nesta quinta-feira, dia 26, apreendeu um veículo de luxo, de modelo Mercedes, no combate a um esquema de tráfico de drogas e de armas de fogo.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva nos estados de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo.

A operação de hoje é desdobramento de uma ação realizada em fevereiro de 2025, quando as autoridades interceptaram quase 600 kg de cocaína, quatro fuzis e grande quantidade de munição no município de Bataguassu.

Com o aprofundamento das investigações, foi possível identificar os indivíduos responsáveis pela logística de transporte da droga e do armamento. Durante as buscas realizadas nesta manhã, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, documentos e veículos.

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