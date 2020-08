Mistério! Empresário desaparece “só com a roupa do corpo” na capital

O empresário Joao Donizete Alves dos Santos, 34 anos, está desaparecido desde a noite de quarta-feira (12), quando foi visto pela última vez em uma de suas empresas no bairro Parque do Sol, em Campo Grande.

João saiu "só com a roupa do corpo". O presidente do bairro Celso Luiz de Paulo, 39 anos, afirmou que ele deixou o carro, moto e celular. "Isso intriga”, contou.

Donizete, como é conhecido na região, é dono de uma barbearia e uma ótica. Amigos e familiares iniciaram compartilhamentos nas redes sociais na esperança de obter notícias do empresário. Qualquer informação do paradeiro de Donizete pode ser repassada pelo número (67) 992710900.

