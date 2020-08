“Estou com a mão coçando”, diz neto ao ameaçar bater no avô

Um idoso de 67 anos procurou a polícia nesta quinta-feira (13) acusando o neto Thiago da Silva Cintra, 18 anos, de o ameaçar, no bairro Panorama, em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, o jovem teria proferido a seguinte ameaça: “Estou com a mão coçando para bater nesse véio”. Ainda de acordo com o boletim, o rapaz é usuário de drogas e já teria agredido o avô no dia 8 deste mês.

Quando foi agredido no início deste mês, o idoso preferiu não registrar ocorrência contra o neto, pois ele teria sido internado em uma clínica de recuperação, no qual fugiu nesta quinta e retornou para a residência do avô.

O caso foi registrado como ameaça na Depac Cepol.

