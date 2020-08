Idosa tem carteira furtada no ônibus e só percebe ao descer no Morenão

Uma mulher de 64 anos que terá a identidade preservada teve sua carteira furtada, na quarta-feira (13), dentro do ônibus 87, que faz a linha General Osório e Guaicurus.

De acordo com o registro policial, a carteira estava dentro da bolsa da idosa que só percebeu o furto ao descer no Terminal Morenão. Ela procurou a polícia e disse no depoimento que não percebeu o momento que pegaram o seu pertence.

Dentro da carteira estavam documentos pessoais e dinheiro. O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande como furto.

