Morador de Corumbá é esfaqueado ao reagir a assalto

Morador de Corumbá, de 42 anos, foi esfaqueado ao reagir a um assalto durante a madrugada de quinta-feira (15), no bairro Maria Leite.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, a vítima estava chegando em casa quando foi abordado por dois homens. Armados com uma faca, os ladrões exigiram que ele entregasse o aparelho celular.

Para evitar o crime, a vítima tentou sair correndo e escapar, mas vou esfaqueado na mão pelo autor. Com o homem ferido, o comparsa do bandido puxou o celular do bolso da vítima, tentando ainda pegar um cordão de ouro que estava usando no pescoço, mas não teve sucesso.

Durante a confusão, mesmo ferido, o homem tentou pegar o celular. Porém, a dupla conseguiu escapar correndo. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, onde a vítima destacou que um dos rapazes é conhecido no bairro.

