Morador de rua é agredido com pauladas na cabeça na Gury Marques

Homem, de 55 anos, foi agredido a pauladas na tarde desta terça-feira (17), na Avenida Gury Marques, no Bairro Universitário, em Campo Grande. Ele precisou ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 12h50 para atender uma denúncia de lesão corporal. No local, os policiais encontraram a vítima caída no canteiro central da avenida, consciente, mas reclamando de fortes dores

Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestava os primeiros socorros e encaminhou o homem a uma unidade de saúde. Conforme o registro policial, ele apresentava lesões na região da cabeça provocadas pelas agressões.

Uma testemunha contou que conversava com a vítima em uma barraca montada no canteiro central quando dois homens se aproximaram e passaram a agredi-la com socos e chutes. Após a violência, a dupla fugiu.

Um dos suspeitos foi identificado apenas pelo prenome Orlando, descrito como baixo, calvo, aparentando mais de 50 anos e vestindo camiseta branca com bermuda jeans. O segundo homem seria alto, magro e estava sem camisa.

Diante da situação, a vítima foi socorrida e encaminhada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, onde recebeu atendimento médico especializado.

Os fatos foram registrados na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa e tentativa de homicídio.

