Menu
Menu Busca quarta, 18 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Polícia

Morador de rua é agredido com pauladas na cabeça na Gury Marques

A vítima foi socorrida com sangramento ativo e encaminhado para UPA Universitário

18 fevereiro 2026 - 15h22Brenda Assis
Vítima ficou com um ferimento na cabeçaVítima ficou com um ferimento na cabeça   (Imagem Ilustrativa)

Homem, de 55 anos, foi agredido a pauladas na tarde desta terça-feira (17), na Avenida Gury Marques, no Bairro Universitário, em Campo Grande. Ele precisou ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 12h50 para atender uma denúncia de lesão corporal. No local, os policiais encontraram a vítima caída no canteiro central da avenida, consciente, mas reclamando de fortes dores

Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestava os primeiros socorros e encaminhou o homem a uma unidade de saúde. Conforme o registro policial, ele apresentava lesões na região da cabeça provocadas pelas agressões.

Uma testemunha contou que conversava com a vítima em uma barraca montada no canteiro central quando dois homens se aproximaram e passaram a agredi-la com socos e chutes. Após a violência, a dupla fugiu.

Um dos suspeitos foi identificado apenas pelo prenome Orlando, descrito como baixo, calvo, aparentando mais de 50 anos e vestindo camiseta branca com bermuda jeans. O segundo homem seria alto, magro e estava sem camisa.

Diante da situação, a vítima foi socorrida e encaminhada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, onde recebeu atendimento médico especializado.

Os fatos foram registrados na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa e tentativa de homicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Avenida Afonso Pena
Polícia
Homem invade prédio e furta celular na Afonso Pena
Imagem ilustrativa | Frascos de tirzepatida
Polícia
Motorista é preso com frascos de tirzepatida contrabandeados em Ponta Porã
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Ladrões tentam disfarçar, mas são presos por invadir e furtar casa no São Conrado
Ministros do STF - Foto: Rosinei Coutinho
Polícia
Acessos ilegais a dados de ministros tinham objetivo de criar suspeitas artificiais, diz STF
Foto: Divulgação
Polícia
Perseguição termina com prisão de traficantes no Parque do Lageado
Local do confronto envolvendo a equipe do Batalhão de Choque
Polícia
'Zaroio' ignora abordagem, entra em confronto com o Choque e morre em Rio Verde
Como ficou o local após o furto
Polícia
VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Polícia
Mulher é ameaçada por agiota após sobrinho fazer dívida e deixar de pagar em Campo Grande
Foto: Divulgação/PMMS
Polícia
Mulher é resgatada pela PM em Sidrolândia após sinalizar pedido de socorro com as mãos
Vídeo: Cliente brocha, se irrita e agride profissional do sexo no MT
Polícia
Vídeo: Cliente brocha, se irrita e agride profissional do sexo no MT

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Como ficou o local após o furto
Polícia
VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad