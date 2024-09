Morador encontra ossada ao escavar calçada no São Conrado

Um morador do bairro São Conrado encontrou uma ossada humana durante a tarde de terça-feira (17), em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a testemunha estava fazendo a escavação de uma calçada. Depois de encontrar os ossos, ele acionou as equipes da Polícia Civil, que encaminharam o delegado e investigador da 6° Delegacia para o local do achado.

As equipes da Perícia Técnica estiveram na cena do achado e recolhendo a ossada, que foi levado para o IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como achado de ossada e será investigado.

