Menu
Menu Busca sÃ¡bado, 07 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
PolÃ­cia

Morre ciclista idoso atropelado na Avenida Gunter Hans

Cassemiro chegou a ser intubado no local antes de ser levado para a Santa Casa, mas nÃ£o resistiu

07 marÃ§o 2026 - 15h26Sarah Chaves

O idoso atropelado na manhã deste sábado (7), na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande, não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa. A vítima foi identificada como Cassemiro Martins da Silva, de 71 anos.

Ele havia sido socorrido em estado grave após ser atingido enquanto seguia de bicicleta pela avenida. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento.

Cassemiro chegou a ser intubado ainda no local do acidente antes de ser encaminhado para o Hospital da Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.

A Polícia Militar também esteve no local para atender a ocorrência. As circunstâncias do atropelamento devem ser apuradas.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Homem morre ao ser agredido a pauladas em Rio Brilhante
PolÃ­cia
Homem morre ao ser agredido a pauladas em Rio Brilhante
O corpo foi achado na manhã de hoje
PolÃ­cia
Homem Ã© encontrado morto em calÃ§ada do Coophavila II
Ilustrativa
PolÃ­cia
Homem Ã© encontrado morto no Rio Ceroula, entre Campo Grande e Rochedo
Ciclista é socorrido em estado grave ao ser atropelado em Campo Grande
PolÃ­cia
Ciclista Ã© socorrido em estado grave ao ser atropelado em Campo Grande
O capotamento ocorreu após a condutora tentar desviar de um buraco na pista
PolÃ­cia
Morre passageira envolvida em capotamento no rodoanel da Capital
Bandido é morto por caminhoneiro sequestrado durante golpe do falso frete em Terenos
PolÃ­cia
Bandido Ã© morto por caminhoneiro sequestrado durante golpe do falso frete em Terenos
Foto: Reprodução
PolÃ­cia
Carro capota apÃ³s motorista perder controle em pista irregular no rodoanel
Imagens enviadas por amigos
PolÃ­cia
Amigos contestam versÃ£o sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado
Homem é preso por 'bater uma' na frente de jovem em Maracaju
PolÃ­cia
Homem Ã© preso por 'bater uma' na frente de jovem em Maracaju
Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
CrianÃ§a de 2 anos abre porta de carro em movimento e cai no meio da rua em Aquidauana

Mais Lidas

A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
PolÃ­cia
CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Fachada UPA
SaÃºde
Prefeitura diz ao MinistÃ©rio PÃºblico que fornece comida a pacientes de UPAs e CRSs
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
PolÃ­cia
AGORA: Com sinais de violÃªncia, homem Ã© encontrado morto no centro da Capital