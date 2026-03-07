Morre ciclista idoso atropelado na Avenida Gunter Hans

O idoso atropelado na manhã deste sábado (7), na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande, não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa. A vítima foi identificada como Cassemiro Martins da Silva, de 71 anos.
Ele havia sido socorrido em estado grave após ser atingido enquanto seguia de bicicleta pela avenida. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento.
Cassemiro chegou a ser intubado ainda no local do acidente antes de ser encaminhado para o Hospital da Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.
A Polícia Militar também esteve no local para atender a ocorrência. As circunstâncias do atropelamento devem ser apuradas.
Reportar Erro
Deixe seu ComentÃ¡rio
Leia TambÃ©m
PolÃcia
Homem morre ao ser agredido a pauladas em Rio Brilhante
PolÃcia
Homem Ã© encontrado morto em calÃ§ada do Coophavila II
PolÃcia
Homem Ã© encontrado morto no Rio Ceroula, entre Campo Grande e Rochedo
PolÃcia
Ciclista Ã© socorrido em estado grave ao ser atropelado em Campo Grande
PolÃcia
Morre passageira envolvida em capotamento no rodoanel da Capital
PolÃcia
Bandido Ã© morto por caminhoneiro sequestrado durante golpe do falso frete em Terenos
PolÃcia
Carro capota apÃ³s motorista perder controle em pista irregular no rodoanel
PolÃcia
Amigos contestam versÃ£o sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado
PolÃcia
Homem Ã© preso por 'bater uma' na frente de jovem em Maracaju
PolÃcia