Morre ciclista idoso atropelado na Avenida Gunter Hans

O idoso atropelado na manhã deste sábado (7), na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande, não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa. A vítima foi identificada como Cassemiro Martins da Silva, de 71 anos.

Ele havia sido socorrido em estado grave após ser atingido enquanto seguia de bicicleta pela avenida. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento.

Cassemiro chegou a ser intubado ainda no local do acidente antes de ser encaminhado para o Hospital da Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.

A Polícia Militar também esteve no local para atender a ocorrência. As circunstâncias do atropelamento devem ser apuradas.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m